La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La capitale dell Azerbaigian l ex repubblica sovietica' è 'Baku'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAKU

Curiosità e Significato di Baku

La parola Baku è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Baku.

Perché la soluzione è Baku? Baku è la vivace capitale dell'Azerbaigian, ex repubblica sovietica situata nel Caucaso. Questa città affascina con il suo mix di architettura moderna e tradizionale, ospitando anche importanti siti storici e culturali. Baku rappresenta il cuore pulsante del paese, simbolo di rinascita e modernità in un contesto ricco di storia e tradizioni.

Come si scrive la soluzione Baku

Se "La capitale dell Azerbaigian l ex repubblica sovietica" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

K Kappa

U Udine

