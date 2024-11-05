Bocche da fuoco a lunga gittata

SOLUZIONE: CANNONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bocche da fuoco a lunga gittata" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bocche da fuoco a lunga gittata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cannoni? Le armi conosciute come cannoni sono strumenti di grande potenza progettati per sparare proiettili a lunga distanza. Questi dispositivi, tipicamente utilizzati in ambito militare, sono caratterizzati da un calibro elevato e una gittata significativa, consentendo di colpire obiettivi lontani. La loro struttura robusta e la capacità di generare elevata pressione rendono i cannoni strumenti efficaci per il bombardamento e la difesa. La loro presenza ha rivoluzionato le strategie di combattimento e di difesa, influenzando gli sviluppi tecnologici nel settore armamentistico.

La definizione "Bocche da fuoco a lunga gittata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bocche da fuoco a lunga gittata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cannoni:

C Como A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bocche da fuoco a lunga gittata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

