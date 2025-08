Un vino rosso prodotto nella provincia di Verona nei cruciverba: la soluzione è Valpolicella

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un vino rosso prodotto nella provincia di Verona' è 'Valpolicella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VALPOLICELLA

Curiosità e Significato di Valpolicella

Perché la soluzione è Valpolicella? La Valpolicella è un famoso vino rosso italiano prodotto nella provincia di Verona, nella regione del Veneto. Conosciuto per il suo sapore intenso e fruttato, deriva da uve come Corvina, Rondinella e Molinara, spesso appassite prima della vinificazione. È ideale per accompagnare piatti italiani tradizionali e rappresenta uno dei simboli della tradizione vinicola veronese. Un vero tesoro del territorio che affascina gli amanti del buon bere.

Come si scrive la soluzione Valpolicella

La definizione "Un vino rosso prodotto nella provincia di Verona" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

