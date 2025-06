Quello degli USA con capitale Santa Fe nei cruciverba: la soluzione è Nuovo Messico

NUOVO MESSICO

Curiosità e Significato di "Nuovo Messico"

Approfondisci la parola di 12 lettere Nuovo Messico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nuovo Messico? Il Nuovo Messico è uno stato degli Stati Uniti d'America, situato nella regione sud-occidentale del paese. La sua capitale, Santa Fe, è famosa per la sua ricca storia culturale e architettonica, che riflette l'influenza sia dei nativi americani che dei colonizzatori spagnoli. Questo stato è noto anche per i suoi paesaggi mozzafiato, che spaziano dalle montagne alle pianure desertiche, rendendolo una meta affascinante per gli amanti della natura e della cultura.

Come si scrive la soluzione Nuovo Messico

Stai cercando la risposta alla definizione "Quello degli USA con capitale Santa Fe"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

U Udine

O Otranto

V Venezia

O Otranto

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

C Como

O Otranto

