Quella di domicilio è permessa solo in rari casi nei cruciverba: la soluzione è Violazione

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella di domicilio è permessa solo in rari casi

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Quella di domicilio è permessa solo in rari casi' è 'Violazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIOLAZIONE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Violazione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Violazione.

Perché la soluzione è Violazione? La violazione indica un'azione o un comportamento che contravviene a una norma, una legge o un regolamento. È come infrangere una regola stabilita, spesso con conseguenze legali o sanzioni. Nel contesto di domicilio, spostarsi senza autorizzazione può essere considerato una violazione, evidenziando come il rispetto delle regole sia fondamentale per la convivenza civile. La violazione quindi rappresenta un'irregolarità da evitare per mantenere l'ordine pubblico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La teme solo chi ci credeParte in casi criticiUn vinile con solo pochi braniLa consegna a domicilioArrivi con solo tre lettere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Quella di domicilio è permessa solo in rari casi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

I Imola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

M R O C F A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FARMACO" FARMACO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.