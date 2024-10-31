Un ospedale di Genova

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un ospedale di Genova' è 'Gaslini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GASLINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un ospedale di Genova" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ospedale di Genova". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Gaslini? Il Gaslini è un importante istituto dedicato alla cura e alla ricerca pediatrica, situato nel cuore di Genova. Rinomato a livello nazionale e internazionale, offre assistenza specializzata ai bambini di tutte le età, rappresentando un punto di riferimento per le famiglie e i medici. La sua storia e il suo impegno nel miglioramento continuo lo rendono un simbolo di eccellenza sanitaria nella regione ligure.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un ospedale di Genova" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ospedale di Genova" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gaslini:

G Genova A Ancona S Savona L Livorno I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ospedale di Genova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

