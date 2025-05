Il Driver di Hollywood nei cruciverba: la soluzione è Adam

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il Driver di Hollywood' è 'Adam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADAM

Curiosità e Significato di "Adam"

Approfondisci la parola di 4 lettere Adam: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

ADAM è un algoritmo di ottimizzazione utilizzato nel campo del machine learning e del deep learning. Il nome deriva da Adaptive Moment Estimation, poiché combina momenti della prima e della seconda derivata per aggiornare i pesi del modello in modo adattivo. È particolarmente apprezzato per la sua efficienza e capacità di convergenza rapida durante l'addestramento.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Il Sandler dello schermoMusicò il balletto GiselleIl Driver attore di FerrariIl Brad di HollywoodUna Stone di HollywoodHanks Hollywood

Come si scrive la soluzione: Adam

Hai davanti la definizione "Il Driver di Hollywood" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R O U S G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RUGOSO" RUGOSO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi