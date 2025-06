Del tutto indifesi disarmati nei cruciverba: la soluzione è Inermi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Del tutto indifesi disarmati' è 'Inermi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INERMI

Curiosità e Significato di "Inermi"

Vuoi sapere di più su Inermi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Inermi.

Perché la soluzione è Inermi? Inermi è un termine che descrive uno stato di vulnerabilità e mancanza di difesa. Quando si dice che qualcuno è inermi, si sottolinea come sia privo di strumenti o mezzi per proteggersi, sia fisicamente che emotivamente. Questo concetto può applicarsi a situazioni in cui le persone si trovano esposte a pericoli o ingiustizie, senza avere la possibilità di reagire o difendersi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Incapaci di difendersiPrivi d ogni difesaDel tutto indifesiTre in tuttoÈ la fine di tutto

Come si scrive la soluzione Inermi

Se "Del tutto indifesi disarmati" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B R I C E O I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRICIOLE" BRICIOLE

