AMICO DEL GIAGUARO

Curiosità e Significato di Amico Del Giaguaro

Hai risolto il cruciverba con Amico Del Giaguaro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 16 lettere più frequenti: Amico Del Giaguaro.

Perché la soluzione è Amico Del Giaguaro? Amico del giaguaro è un'espressione che indica una persona che, spesso senza volerlo, aiuta o favorisce i propri avversari, magari per amicizia o complicità. È come un alleato inconsapevole che mette in difficoltà chi si vorrebbe contrastare. In sostanza, chi si comporta da amico del giaguaro può finire per agevolare chi dovrebbe ostacolare. È un modo colorito per descrivere alleanze sbagliate o inganni involontari.

Come si scrive la soluzione Amico Del Giaguaro

Hai davanti la definizione "Così è detto chi agevola spesso senza volerlo i nostri avversari" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

M Milano

I Imola

C Como

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

G Genova

I Imola

A Ancona

G Genova

U Udine

A Ancona

R Roma

O Otranto

