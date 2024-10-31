Comune nell isola d Ischia più volte terremotato: Terme
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Comune nell isola d Ischia più volte terremotato: Terme' è 'Casamicciola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CASAMICCIOLA
Perché la soluzione è Casamicciola? Casamicciola è un comune situato nell’isola d’Ischia noto per la sua storia segnata da numerosi terremoti, che hanno influito profondamente sulla sua struttura e sul suo sviluppo. La presenza di sorgenti termali, sfruttate fin dall’antichità, ha contribuito alla sua fama come località termale. La sua posizione geografica e le caratteristiche geologiche hanno reso questa zona particolarmente suscettibile a eventi sismici nel corso dei secoli. La città si distingue per il suo patrimonio naturale e storico, testimoniando le sfide affrontate nel tempo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comune nell isola d Ischia più volte terremotato: Terme". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Comune nell isola d Ischia più volte terremotato: Terme nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Casamicciola
Per risolvere la definizione "Comune nell isola d Ischia più volte terremotato: Terme", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comune nell isola d Ischia più volte terremotato: Terme" conferma che la soluzione 'Casamicciola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Casamicciola
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comune nell isola d Ischia più volte terremotato: Terme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Casamicciola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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