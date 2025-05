Bilancia per neonati nei cruciverba: la soluzione è Pesabambini

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Bilancia per neonati' è 'Pesabambini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESABAMBINI

Curiosità e Significato di "Pesabambini"

Pesabambini è un dispositivo utilizzato per misurare il peso dei neonati. Si tratta di una bilancia progettata specificamente per garantire la sicurezza e il comfort del bambino durante il peso, fornendo letture precise e affidabili, essenziali per il monitoraggio della crescita e della salute infantile.

Come si scrive la soluzione: Pesabambini

Hai davanti la definizione "Bilancia per neonati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

S Savona

A Ancona

B Bologna

A Ancona

M Milano

B Bologna

I Imola

N Napoli

I Imola

