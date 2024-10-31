Affermato pubblicamente

Home / Soluzioni Cruciverba / Affermato pubblicamente

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Affermato pubblicamente' è 'Dichiarato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DICHIARATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Affermato pubblicamente" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affermato pubblicamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Dichiarato? Quando una persona afferma pubblicamente qualcosa, si può dire che ha espresso una dichiarazione. Questa dichiarazione rappresenta un'affermazione che viene comunicata ufficialmente o pubblicamente, spesso per condividere un pensiero, una posizione o un'informazione con un pubblico più ampio. La voce dichiarata si distingue per il suo carattere formale o ufficiale, e può avere un peso particolare nel contesto di discussioni o decisioni pubbliche. La chiarezza e la trasparenza sono elementi fondamentali in queste situazioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Affermato pubblicamente nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Dichiarato

Per risolvere la definizione "Affermato pubblicamente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affermato pubblicamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Dichiarato:

D Domodossola I Imola C Como H Hotel I Imola A Ancona R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affermato pubblicamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Affermata pubblicamenteProclamava pubblicamente le ordinanzeAffermato con forzaAffermato con enfasiUn affermato cantante italiano