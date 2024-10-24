Pompeo: fu avversario di Cesare

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pompeo: fu avversario di Cesare' è 'Gneo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GNEO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pompeo: fu avversario di Cesare" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pompeo: fu avversario di Cesare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Gneo? Gneo Pompeo fu uno dei principali avversari di Cesare durante le guerre civili romane. Leader militare e politico, si oppose alle ambizioni dell'imperatore e cercò di mantenere il potere repubblicano. La sua figura rappresenta l'antagonismo tra due grandi protagonisti della storia romana. La sua presenza nel panorama politico dell'epoca influì notevolmente sugli eventi che portarono alla fine della Repubblica. La sua opposizione contribuì a ridefinire il destino di Roma antica e a consolidare le sue contrapposizioni.

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Pompeo: fu avversario di Cesare nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gneo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pompeo: fu avversario di Cesare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pompeo: fu avversario di Cesare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Gneo:

G Genova N Napoli E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pompeo: fu avversario di Cesare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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