SOLUZIONE: NOVALIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il poeta tedesco autore degli Inni alla notte" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il poeta tedesco autore degli Inni alla notte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Novalis? Novalis è il poeta tedesco autore degli Inni alla notte, una figura fondamentale del Romanticismo. La sua opera riflette un profondo interesse per il misticismo, la spiritualità e la ricerca dell'infinito. Attraverso i suoi versi, Novalis esprime un'aspirazione verso l'ignoto e il soprannaturale, evitando la razionalità logica. La sua poesia si distingue per un linguaggio evocativo e simbolico, che invita il lettore a immergersi in un mondo di sensazioni e sogni.

