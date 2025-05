José : ha cantato con Pavarotti e Domingo nei cruciverba: la soluzione è Carreras

Home / Soluzioni Cruciverba / José : ha cantato con Pavarotti e Domingo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'José : ha cantato con Pavarotti e Domingo' è 'Carreras'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARRERAS

Curiosità e Significato di "Carreras"

La soluzione Carreras di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Carreras per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Carreras? José Carreras è un celebre tenore spagnolo noto per le sue straordinarie performance di opera. Insieme a Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, è uno dei membri del trio vocale I Tre Tenori, formato per celebrare la bellezza della musica lirica. La menzione di Carreras in questo contesto sottolinea la sua importanza e il suo contributo eccezionale al mondo dell'opera.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: José celebre tenore spagnoloJosé ugola d oroFamosissimo tenore spagnoloHa cantato con Pavarotti e DomingoHa cantato con i Police Message in a BottleCesare Cremonini ha cantato La sua nuova stella

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carreras

La definizione "José : ha cantato con Pavarotti e Domingo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

R Roma

A Ancona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N P I T E R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROTEINE" PROTEINE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.