La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un impianto per rendere potabile l acqua' è 'Desalatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DESALATORE

Curiosità e Significato di Desalatore

Non fermarti alla soluzione! Conosci Desalatore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Desalatore.

Perché la soluzione è Desalatore? Un desolatore è un impianto che trasforma l'acqua salata o di mare in acqua potabile, eliminando sale e impurità. Grazie a questa tecnologia, è possibile rendere accessibile l’acqua dolce anche in zone aride o durante emergenze idriche. È uno strumento fondamentale per garantire risorse idriche sicure e sostenibili nel mondo di oggi. Un passo importante verso la gestione responsabile delle risorse naturali.

Come si scrive la soluzione Desalatore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un impianto per rendere potabile l acqua", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

