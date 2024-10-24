Diluiti con acqua

SOLUZIONE: ALLUNGATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Diluiti con acqua" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diluiti con acqua". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Allungati? Quando qualcosa viene trattato con acqua, si ottiene una consistenza più liquida e meno concentrata. Questo processo permette di rendere più facile la manipolazione o la somministrazione di determinate sostanze, come farmaci o coloranti. La modifica di una sostanza attraverso questa operazione può essere utile anche per migliorare la distribuzione uniforme di un prodotto. In molti casi, si preferisce questa pratica per ottenere un risultato più omogeneo e meno intenso. L'acqua agisce quindi come un elemento che modifica la naturale compattezza di un materiale.

In presenza della definizione "Diluiti con acqua", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diluiti con acqua" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Allungati:

A Ancona L Livorno L Livorno U Udine N Napoli G Genova A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diluiti con acqua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

