La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un condotto maleodorante' è 'Fogna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOGNA

Curiosità e Significato di "Fogna"

La fogna è un sistema di tubature sotterranee che convoglia acque reflue e rifiuti organici, spesso emanando odori sgradevoli. Utilizzata per la raccolta e il trattamento delle acque sporche, è essenziale per la salute pubblica, ma può diventare maleodorante se non adeguatamente mantenuta.

Come si scrive la soluzione: Fogna

F Firenze

O Otranto

G Genova

N Napoli

A Ancona

