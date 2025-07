Alberto ex bomber ora mister nei cruciverba: la soluzione è Gilardino

GILARDINO

Curiosità e Significato di Gilardino

Perché la soluzione è Gilardino? Gilardino è un famoso ex attaccante e attuale allenatore italiano, noto per aver segnato molti goal durante la sua carriera, tra cui con la maglia della nazionale. Il suo nome è diventato simbolo di talento e dedizione nel calcio italiano. In breve, Gilardino rappresenta una figura importante dello sport, apprezzata sia per le sue abilità sul campo che per il suo impegno come mister.

Come si scrive la soluzione Gilardino

G Genova

I Imola

L Livorno

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

N Napoli

O Otranto

