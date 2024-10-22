Un romanzo di Ignazio Silone

Home / Soluzioni Cruciverba / Un romanzo di Ignazio Silone

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un romanzo di Ignazio Silone' è 'Fontamara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FONTAMARA

Perché la soluzione è Fontamara? Fontamara è un romanzo scritto da Ignazio Silone che narra le vicende dei contadini dell'Abruzzo, evidenziando le ingiustizie sociali e le difficoltà di un popolo oppresso. Attraverso le storie dei protagonisti, l'autore denuncia le ingiustizie e la lotta per la dignità umana. Un'opera importante della letteratura italiana che mette in luce le sfide di una comunità povera e resistente.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un romanzo di Ignazio Silone" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un romanzo di Ignazio Silone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un romanzo di Ignazio Silone nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Fontamara

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un romanzo di Ignazio Silone" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un romanzo di Ignazio Silone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Fontamara:

F Firenze O Otranto N Napoli T Torino A Ancona M Milano A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un romanzo di Ignazio Silone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sostiene romanzo di Antonio Tabucchi 1994Stupefacente protagonista del romanzoRomanzo di Mastronardi e film di PetriLa capanna dello romanzoL inizio di un romanzo latino lat