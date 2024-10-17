Uno studioso di lingue e letterature nei cruciverba: la soluzione è Filologo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno studioso di lingue e letterature' è 'Filologo'.

FILOLOGO

Curiosità e Significato di Filologo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Filologo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Filologo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Studioso come Gregor MendelUno studioso come il biologoStudioso di geroglificiLingue favelleUna delle due lingue ufficiali dell Afghanistan

Come si scrive la soluzione Filologo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Uno studioso di lingue e letterature", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

L Livorno

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A N C A I C E M H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACCHINARE" MACCHINARE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.