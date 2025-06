Rilassante pennichella nei cruciverba: la soluzione è Dormitina

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rilassante pennichella' è 'Dormitina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DORMITINA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Dormitina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dormitina? DORMITINA è un nome commerciale di un farmaco che aiuta a combattere l'insonnia e favorisce il riposo notturno. Il suo principio attivo agisce in modo da rilassare il corpo e la mente, facilitando un sonno più profondo e rigenerante. Perfetto per chi cerca un aiuto naturale per ritrovare serenità e calma prima di dormire.

Se "Rilassante pennichella" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

O Otranto

R Roma

M Milano

I Imola

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

