PRIMATE

Curiosità e Significato di Primate

Approfondisci la parola di 7 lettere Primate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Primate? Un prelato superiore è un alto esponente religioso, come un arcivescovo o un cardinale, che occupa una posizione di rilievo nella gerarchia ecclesiastica. Il termine primate indica una figura di primato, ovvero di massimo rango in alcune chiese o diocesi, spesso considerata il leader principale di un'area religiosa. È interessante notare come questa parola racchiuda l’idea di autorità e superiore importanza nel mondo ecclesiastico.

Come si scrive la soluzione Primate

P Padova

R Roma

I Imola

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I R O P Mostra soluzione



