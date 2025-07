Panzane incredibili nei cruciverba: la soluzione è Frottole

Home / Soluzioni Cruciverba / Panzane incredibili

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Panzane incredibili' è 'Frottole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FROTTOLE

Curiosità e Significato di Frottole

La parola Frottole è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Frottole.

Perché la soluzione è Frottole? Frottole sono bugie o racconti infondati, spesso usati per ingannare o convincere qualcuno di qualcosa che non è vero. Il termine deriva da storie inventate e senza fondamento, simbolo di chi manipola la verità per scopi personali. Quando si parla di panzane incredibili, si fa riferimento a storie così assurde da sembrare vere, ma che in realtà sono solo frottole da smascherare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Frottole panzaneIncredibili eccezionali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Frottole

Non riesci a risolvere la definizione "Panzane incredibili"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E I T I N R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIELINA" TRIELINA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.