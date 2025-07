Il De Palma fra i registi nei cruciverba: la soluzione è Brian

BRIAN

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Brian? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Brian.

Perché la soluzione è Brian? Il De Palma fra i registi è un gioco di parole che punta a scoprire il nome di un regista famoso: si ottiene BRIAN. In questo contesto, il nome richiama registi come Brian De Palma, noto per thriller e film d'azione. La soluzione svela quindi un nome legato al cinema, celebrando il talento di chi ha lasciato il segno nel mondo della regia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:De Palma: ha diretto film di SuspenseIl Joel e l Ethan registi de Il grande LebowskiIl regista De PalmaIl De Palma che ha diretto Mission: ImpossibleFilm di Brian De Palma del 1968 con protagonista Robert De Niro

B Bologna

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

