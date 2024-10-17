Muscoli che si contraggono piegando le gambe nei cruciverba: la soluzione è Bicipiti Femorali
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Muscoli che si contraggono piegando le gambe' è 'Bicipiti Femorali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
BICIPITI FEMORALI
Curiosità e Significato di Bicipiti Femorali
La soluzione Bicipiti Femorali di 16 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bicipiti Femorali per scoprire curiosità e dettagli utili.
Come si scrive la soluzione Bicipiti Femorali
Hai davanti la definizione "Muscoli che si contraggono piegando le gambe" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 16 lettere della soluzione Bicipiti Femorali:
B Bologna
I Imola
C Como
I Imola
P Padova
I Imola
T Torino
I Imola
F Firenze
E Empoli
M Milano
O Otranto
R Roma
A Ancona
L Livorno
I Imola
