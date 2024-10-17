Muscoli che si contraggono piegando le gambe nei cruciverba: la soluzione è Bicipiti Femorali

Sara Verdi | 28 ott 2024 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Muscoli che si contraggono piegando le gambe' è 'Bicipiti Femorali'.

BICIPITI FEMORALI

Curiosità e Significato di Bicipiti Femorali

La soluzione Bicipiti Femorali di 16 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bicipiti Femorali per scoprire curiosità e dettagli utili.

Soluzione Muscoli che si contraggono piegando le gambe - Bicipiti Femorali

Come si scrive la soluzione Bicipiti Femorali

Hai davanti la definizione "Muscoli che si contraggono piegando le gambe" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 16 lettere della soluzione Bicipiti Femorali:
B Bologna
I Imola
C Como
I Imola
P Padova
I Imola
T Torino
I Imola
 
F Firenze
E Empoli
M Milano
O Otranto
R Roma
A Ancona
L Livorno
I Imola

