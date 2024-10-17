Un mammifero che si appallottola

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un mammifero che si appallottola' è 'Pangolino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANGOLINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un mammifero che si appallottola" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un mammifero che si appallottola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Pangolino? Il pangolino è un mammifero noto per la sua capacità di arrotolarsi su se stesso, formando una palla compatta che protegge il suo corpo da predatori. La sua corazza composta da scaglie dure e sovrapposte permette di assumere questa posizione difensiva in modo efficace. Questa specie si distingue per il suo comportamento di auto-protezione, che utilizza quando si sente minacciata o in pericolo. La sua abilità di appallottolarsi rappresenta una strategia di sopravvivenza fondamentale.

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Un mammifero che si appallottola nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pangolino

Quando la definizione "Un mammifero che si appallottola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un mammifero che si appallottola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pangolino:

P Padova A Ancona N Napoli G Genova O Otranto L Livorno I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un mammifero che si appallottola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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