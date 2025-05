Incendi che distruggono ogni cosa nei cruciverba: la soluzione è Roghi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Incendi che distruggono ogni cosa' è 'Roghi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROGHI

Curiosità e Significato di "Roghi"

Approfondisci la parola di 5 lettere Roghi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I roghi sono incendi di grandi dimensioni che consumano tutto ciò che incontrano, portando alla distruzione totale di vegetazione, strutture e habitat. Possono essere di origine naturale, come i fulmini, o causati dall'uomo, e rappresentano un serio pericolo ambientale e sociale, contribuendo a danni ecologici e alla perdita di vite.

Come si scrive la soluzione: Roghi

Se "Incendi che distruggono ogni cosa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

O Otranto

G Genova

H Hotel

I Imola

