Gli insetti che tormentano bovini ed equini nei cruciverba: la soluzione è Tafani

TAFANI

Curiosità e Significato di Tafani

Perché la soluzione è Tafani? I tafani sono insetti fastidiosi che si aggirano intorno a bovini ed equini, causando disagio e fastidio agli animali. Questi insetti pungenti sono noti per le loro punture dolorose e possono trasmettere malattie, compromettendo la salute del bestiame. La presenza dei tafani è un problema comune nelle aree rurali e nei pascoli, richiedendo misure di controllo efficaci per proteggere gli animali e garantire il loro benessere.

Come si scrive la soluzione Tafani

T Torino

A Ancona

F Firenze

A Ancona

N Napoli

I Imola

