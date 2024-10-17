Il freno nello spendere

SOLUZIONE: PARSIMONIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il freno nello spendere" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il freno nello spendere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Parsimonia? La parsimonia rappresenta l'arte di limitare le spese, evitando sprechi eccessivi e mantenendo un equilibrio tra desideri e risorse disponibili. È un atteggiamento di moderazione che permette di risparmiare e gestire con saggezza il denaro, privilegiando l'essenziale. Questa virtù aiuta a mantenere sotto controllo le finanze e a vivere con più tranquillità. Essere parsimoniosi significa saper frenare l'impulso di spendere troppo, favorendo una vita più stabile e consapevole.

La soluzione associata alla definizione "Il freno nello spendere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il freno nello spendere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Parsimonia:

P Padova A Ancona R Roma S Savona I Imola M Milano O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il freno nello spendere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

