Dimartino duo canoro nei cruciverba: la soluzione è Colapesce

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dimartino duo canoro' è 'Colapesce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLAPESCE

Curiosità e Significato di Colapesce

Approfondisci la parola di 9 lettere Colapesce: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Colapesce? Colapesce è un personaggio della mitologia mediterranea, noto come sirenide che si trasforma in pesce per immergersi nelle profondità del mare. Oggi, il nome è anche famoso come pseudonimo di un cantautore italiano, simbolo di creatività e radici culturali. La sua figura rappresenta l’unione tra mondo marino e musica, rendendo il suo nome un simbolo di originalità e tradizione.

Come si scrive la soluzione Colapesce

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dimartino duo canoro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

E Empoli

