Assai faticoso da alzare

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Assai faticoso da alzare' è 'Pesantissimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESANTISSIMO

Perché la soluzione è Pesantissimo? La parola pesantissimo si riferisce a qualcosa che risulta estremamente difficile da sollevare o spostare, richiedendo uno sforzo notevole a causa della sua massa elevata. Questo termine viene spesso utilizzato per descrivere oggetti o cose di grande peso che rendono complicato il loro sollevamento, evidenziando l'intensità della fatica necessaria. La sua associazione con la definizione evidenzia una condizione di sforzo considerevole, che può scoraggiare chi tenta di sollevarli. La comprensione di questa voce permette di cogliere immediatamente la sua portata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assai faticoso da alzare". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Assai faticoso da alzare nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Pesantissimo

In presenza della definizione "Assai faticoso da alzare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assai faticoso da alzare" conferma che la soluzione 'Pesantissimo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Pesantissimo

P Padova E Empoli S Savona A Ancona N Napoli T Torino I Imola S Savona S Savona I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assai faticoso da alzare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pesantissimo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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