La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Prima era maggiore' è 'Colonnello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLONNELLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prima era maggiore" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prima era maggiore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Colonnello? Un ufficiale di alto grado che spesso rappresenta l'autorità militare superiore, il termine richiama un rango storico di maggiore responsabilità rispetto ai subordinati. La sua posizione richiede esperienza e leadership, svolgendo ruoli di comando e strategia. Nella storia militare, questa figura ha spesso avuto il compito di guidare truppe in battaglia, assumendo il ruolo di figura di riferimento e rispetto.

In presenza della definizione "Prima era maggiore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prima era maggiore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Colonnello:

C Como O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prima era maggiore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

