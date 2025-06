Un ingrediente della zuppa inglese nei cruciverba: la soluzione è Pandispagna

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un ingrediente della zuppa inglese' è 'Pandispagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANDISPAGNA

Curiosità e Significato di Pandispagna

La soluzione Pandispagna di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pandispagna per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pandispagna? Il Pandispagna è un soffice tortino di origine italiana, realizzato con uova, zucchero e farina, caratterizzato dalla sua leggerezza e versatilità. Spesso usato come base per dolci più elaborati, si presta a mille interpretazioni, dalla classica zuppa inglese alle torte farcite. È un ingrediente fondamentale per creare dolci golosi e irresistibili, arricchendo ogni ricetta con morbidezza e aroma delicato.

Come si scrive la soluzione Pandispagna

Stai cercando la risposta alla definizione "Un ingrediente della zuppa inglese"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

S Savona

P Padova

A Ancona

G Genova

N Napoli

A Ancona

