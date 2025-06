Evidente segno di scasso nei cruciverba: la soluzione è Effrazione

EFFRAZIONE

Curiosità e Significato di "Effrazione"

Perché la soluzione è Effrazione? L'effrazione è un termine che indica l'atto di forzare l'ingresso in un luogo, solitamente con l'intenzione di rubare o compiere un furto. È un segno evidente di violazione della proprietà altrui, e può lasciare dietro di sé danni materiali e una sensazione di insicurezza. In sostanza, l'effrazione rappresenta un'intrusione non autorizzata che infrange la tranquillità di chi vive in quel luogo.

Come si scrive la soluzione Effrazione

E Empoli

F Firenze

F Firenze

R Roma

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O N A M I A G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAGNOLIA" MAGNOLIA

