Così è anche detta l addizione

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così è anche detta l addizione' è 'Somma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOMMA

Perché la soluzione è Somma? La somma è un'operazione matematica fondamentale, che consiste nel combinare due o più numeri per ottenere un risultato totale. Essa permette di unire quantità differenti, facilitando il calcolo e l'analisi di situazioni numeriche. La somma si applica in diversi contesti quotidiani e scientifici, contribuendo a determinare somme di denaro, misure o valori vari. La sua comprensione è essenziale per affrontare problemi matematici e pratici in modo efficace e preciso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è anche detta l addizione". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Così è anche detta l addizione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Somma

La soluzione associata alla definizione "Così è anche detta l addizione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è anche detta l addizione" conferma che la soluzione 'Somma' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Somma

S Savona O Otranto M Milano M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è anche detta l addizione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Somma' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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