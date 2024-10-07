Che arriva dagli antenati

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Che arriva dagli antenati' è 'Avito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVITO

Perché la soluzione è Avito? Il termine avito si riferisce a ciò che proviene dagli antenati e rappresenta un patrimonio di tradizioni, valori e caratteristiche tramandate di generazione in generazione. Questa parola indica l’eredità culturale, morale e genetica che si trasmette nel tempo, mantenendo vivo il legame con le origini familiari. L’avito costituisce un patrimonio immateriale che arricchisce l’identità di un individuo o di una comunità, contribuendo a preservare un senso di continuità nel corso delle epoche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che arriva dagli antenati". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Che arriva dagli antenati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Avito

Questa pagina è dedicata alla definizione "Che arriva dagli antenati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che arriva dagli antenati" conferma che la soluzione 'Avito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Avito

A Ancona V Venezia I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che arriva dagli antenati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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