La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Urtare camminando' è 'Incespicare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCESPICARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Urtare camminando" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Urtare camminando". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Incespicare? Quando si cammina e si va a sbattere contro qualcosa, si può dire che si è incappati. Questo termine descrive il gesto di urtare involontariamente durante un movimento, spesso causando un piccolo impatto o fastidio. È un modo di indicare un contatto imprevisto che si verifica mentre si è in movimento. La parola si usa per esprimere anche il senso di imprevisto o di incontro sgradito lungo un percorso.

Per risolvere la definizione "Urtare camminando", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Urtare camminando" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Incespicare:

I Imola N Napoli C Como E Empoli S Savona P Padova I Imola C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Urtare camminando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

