In Svizzera esercita il potere legislativo
La soluzione di 17 lettere per la definizione 'In Svizzera esercita il potere legislativo' è 'Assemblea Federale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ASSEMBLEA FEDERALE
Perché la soluzione è Assemblea Federale? L'Assemblea federale in Svizzera svolge un ruolo fondamentale nel sistema politico del paese, esercitando il potere legislativo. Essa è composta da due camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, che lavorano insieme per creare e approvare le leggi. Questa istituzione rappresenta l'unità e la volontà del popolo svizzero, garantendo un processo decisionale democratico e partecipativo. La sua funzione principale è quella di formulare le norme che regolano la vita quotidiana dei cittadini svizzeri.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In Svizzera esercita il potere legislativo". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
In Svizzera esercita il potere legislativo nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Assemblea Federale
La definizione "In Svizzera esercita il potere legislativo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In Svizzera esercita il potere legislativo" conferma che la soluzione 'Assemblea Federale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 17 lettere della soluzione Assemblea Federale
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In Svizzera esercita il potere legislativo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assemblea Federale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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