In Svizzera esercita il potere legislativo

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'In Svizzera esercita il potere legislativo' è 'Assemblea Federale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSEMBLEA FEDERALE

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Perché la soluzione è Assemblea Federale? L'Assemblea federale in Svizzera svolge un ruolo fondamentale nel sistema politico del paese, esercitando il potere legislativo. Essa è composta da due camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, che lavorano insieme per creare e approvare le leggi. Questa istituzione rappresenta l'unità e la volontà del popolo svizzero, garantendo un processo decisionale democratico e partecipativo. La sua funzione principale è quella di formulare le norme che regolano la vita quotidiana dei cittadini svizzeri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In Svizzera esercita il potere legislativo". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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In Svizzera esercita il potere legislativo nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Assemblea Federale

La definizione "In Svizzera esercita il potere legislativo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In Svizzera esercita il potere legislativo" conferma che la soluzione 'Assemblea Federale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Assemblea Federale

A Ancona S Savona S Savona E Empoli M Milano B Bologna L Livorno E Empoli A Ancona F Firenze E Empoli D Domodossola E Empoli R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In Svizzera esercita il potere legislativo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assemblea Federale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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