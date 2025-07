Un simbolo provinciale nei cruciverba: la soluzione è Sigla

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un simbolo provinciale' è 'Sigla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIGLA

Curiosità e Significato di Sigla

Approfondisci la parola di 5 lettere Sigla: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sigla? Una sigla è un'abbreviazione formata da lettere che rappresentano il nome di un ente, una città o un'istituzione, spesso utilizzata come simbolo ufficiale. È un modo rapido e riconoscibile per identificare qualcosa di provinciale o locale, rendendo più semplice e immediato il riconoscimento. In definitiva, la sigla diventa un simbolo distintivo di un territorio o di un'organizzazione.

Come si scrive la soluzione Sigla

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un simbolo provinciale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

G Genova

L Livorno

A Ancona

