Priamo ne era re nei cruciverba: la soluzione è Troia

TROIA

Curiosità e Significato di Troia

Perché la soluzione è Troia? Troia è un termine che deriva dall'antica città di Troia, famosa per il suo ruolo nella mitologia e nella guerra di Troia. Oggi viene usata come nickname o simbolo di inganno e stratagemma, richiamando il famoso cavallo di legno. È un richiamo alla storia e alle strategie ingannevoli, rendendo l’espressione intrisa di significato e mistero. La parola rappresenta quindi un simbolo di astuzia e inganno.

Come si scrive la soluzione Troia

La definizione "Priamo ne era re" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

O Otranto

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Scopri definizioni su "RIVALSA" RIVALSA

