L Evangelista grande fisico del 600 nei cruciverba: la soluzione è Torricelli

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L Evangelista grande fisico del 600' è 'Torricelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORRICELLI

Curiosità e Significato di "Torricelli"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Torricelli, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Torricelli? Evangelista Torricelli è stato un brillante fisico e matematico del XVII secolo, noto soprattutto per i suoi studi sulla pressione atmosferica. È celebre per aver inventato il barometro, uno strumento fondamentale che misura la pressione dell'aria e ci aiuta a prevedere le condizioni meteorologiche. La sua ricerca ha gettato le basi per la comprensione della fisica dei fluidi e ha avuto un impatto duraturo nel campo della scienza.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Torricelli

Hai davanti la definizione "L Evangelista grande fisico del 600" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

O Otranto

R Roma

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

