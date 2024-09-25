La sorella di re Artù

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La sorella di re Artù' è 'Fata Morgana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FATA MORGANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La sorella di re Artù" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sorella di re Artù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Fata Morgana? La figura della fata Morgana rappresenta un fenomeno ottico che crea illusioni visive di terre lontane o città impossibili da raggiungere, spesso associate a miraggi marini. La sua immagine incanta e confonde chi la osserva, come se fosse una presenza magica o un'illusione creata dalla natura stessa. La fata Morgana si collega simbolicamente alla sorella di re Artù, essendo un personaggio leggendario che evoca mistero e magia, trasmettendo un senso di meraviglia e inganno.

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La sorella di re Artù nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Fata Morgana

La soluzione associata alla definizione "La sorella di re Artù" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sorella di re Artù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Fata Morgana:

F Firenze A Ancona T Torino A Ancona M Milano O Otranto R Roma G Genova A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sorella di re Artù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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