A nord della Germania
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SOLUZIONE: DANIMARCA
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Perché la soluzione è Danimarca? Danimarca si trova a nord della Germania, delimitando con essa il confine settentrionale del Paese. La sua posizione geografica la colloca tra il Mar del Nord e il Mar Baltico, offrendo un paesaggio caratterizzato da isole e penisole. La vicinanza alla Germania influenza molto la cultura e l’economia danese, creando legami storici e commerciali. La Danimarca è anche nota per le sue città storiche, i paesaggi rurali e le tradizioni marittime. La sua posizione strategica ha contribuito allo sviluppo di un’identità unica nel contesto europeo.
A nord della Germania nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Danimarca
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: A nord della Germania
- Risposta: DANIMARCA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: D________
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Danimarca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A nord della Germania". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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