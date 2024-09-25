A nord della Germania

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'A nord della Germania' è 'Danimarca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DANIMARCA

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Perché la soluzione è Danimarca? Danimarca si trova a nord della Germania, delimitando con essa il confine settentrionale del Paese. La sua posizione geografica la colloca tra il Mar del Nord e il Mar Baltico, offrendo un paesaggio caratterizzato da isole e penisole. La vicinanza alla Germania influenza molto la cultura e l’economia danese, creando legami storici e commerciali. La Danimarca è anche nota per le sue città storiche, i paesaggi rurali e le tradizioni marittime. La sua posizione strategica ha contribuito allo sviluppo di un’identità unica nel contesto europeo.

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A nord della Germania nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Danimarca

La definizione "A nord della Germania" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Danimarca'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: A nord della Germania

A nord della Germania Risposta: DANIMARCA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: D________

D________ Inizia con: D

D Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola A Ancona N Napoli I Imola M Milano A Ancona R Roma C Como A Ancona

La soluzione 'Danimarca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A nord della Germania". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.