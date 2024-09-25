Minerale che dà il rame

SOLUZIONE: CUPRITE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Minerale che dà il rame" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Minerale che dà il rame". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cuprite? La cuprite è un minerale di colore rosso-bruno che contiene rame. È importante perché rappresenta una delle principali fonti di questo metallo prezioso. La sua presenza indica la possibilità di estrarre il rame, elemento fondamentale in molte industrie. La sua composizione e aspetto la rendono facilmente riconoscibile tra i minerali. La cuprite gioca un ruolo chiave nell'estrazione di rame, contribuendo allo sviluppo economico e industriale.

La soluzione associata alla definizione "Minerale che dà il rame" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Minerale che dà il rame" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cuprite:

C Como U Udine P Padova R Roma I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Minerale che dà il rame" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

