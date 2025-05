Mammucari detto Teo nei cruciverba: la soluzione è Teodoro

TEODORO

Curiosità e Significato di "Teodoro"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Teodoro più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Teodoro.

Teodoro è un nome di origine greca che significa dono di Dio. È un nome comune in molte culture e può essere abbreviato in Teo. Si associa spesso a persone di grande carisma e intelligenza, e in vari contesti storici ha dato vita a figure significative, come santi e sovrani.

Come si scrive la soluzione: Teodoro

Hai davanti la definizione "Mammucari detto Teo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

R Roma

O Otranto

