Un filosofo come Comte

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un filosofo come Comte' è 'Positivista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSITIVISTA

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Perché la soluzione è Positivista? Il positivista, come Comte, è colui che sostiene che la conoscenza deriva dall'osservazione e dall'esperienza, rifiutando ogni forma di metafisica o speculazione. Questa corrente filosofica enfatizza l'importanza del metodo scientifico e delle prove empiriche per comprendere la realtà, ponendo attenzione ai dati verificabili e alle leggi naturali. La sua prospettiva privilegia l'oggettività e l'analisi razionale, contribuendo allo sviluppo delle scienze e alla formazione di un pensiero basato su fatti concreti e verificabili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un filosofo come Comte". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un filosofo come Comte nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Positivista

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un filosofo come Comte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un filosofo come Comte" conferma che la soluzione 'Positivista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Positivista

P Padova O Otranto S Savona I Imola T Torino I Imola V Venezia I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un filosofo come Comte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Positivista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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