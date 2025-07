Fu la culla del dolce stil novo nei cruciverba: la soluzione è Toscana

TOSCANA

Curiosità e Significato di Toscana

Perché la soluzione è Toscana? La Toscana è la regione che ha dato vita al Dolce Stil Novo, un movimento poetico del XIII secolo caratterizzato da un linguaggio raffinato e sentimentale. Questa corrente ha rivoluzionato la poesia italiana, valorizzando l’amore e la spiritualità. La Toscana, con le sue città d’arte e la sua storia, rappresenta il cuore di questa rinascita culturale, lasciando un’eredità duratura alla letteratura italiana.

Come si scrive la soluzione Toscana

T Torino

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

