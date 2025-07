Si coltiva in estese piantagioni nei cruciverba: la soluzione è Cotone

Home / Soluzioni Cruciverba / Si coltiva in estese piantagioni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si coltiva in estese piantagioni' è 'Cotone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COTONE

Curiosità e Significato di Cotone

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cotone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cotone.

Perché la soluzione è Cotone? Il cotone è una pianta coltivata su vaste aree, fondamentale per l'industria tessile. Dai suoi semi si ottiene la fibra utilizzata per produrre vestiti, lenzuola e altri tessuti. La sua coltivazione richiede grandi estensioni di terreno e condizioni climatiche favorevoli, rendendolo una delle colture più diffuse nel mondo. È davvero incredibile come questa pianta influenzi la nostra quotidianità e l'economia globale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si coltiva in OrientePianta ornamentale che si coltiva in vasoSi coltiva in un vasoUn fungo che si coltivaArea in cui si coltiva il Carnaroli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cotone

Non riesci a risolvere la definizione "Si coltiva in estese piantagioni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R N O C I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARONIE" CARONIE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.