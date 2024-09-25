Un capolavoro di Tolstoj

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un capolavoro di Tolstoj' è 'Guerra E Pace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUERRA E PACE

Perché la soluzione è Guerra E Pace? Guerra e Pace è considerato un capolavoro di Tolstoj, che si distingue per la sua profondità narrativa e la complessità dei personaggi. Il romanzo esplora le vicende di diverse famiglie russe durante le guerre napoleoniche, intrecciando eventi storici con introspezioni psicologiche. Attraverso questa opera, l'autore presenta una visione realistica e dettagliata della società dell’epoca, offrendo una riflessione sulle tematiche di guerra, pace, amore e destino. La sua importanza nel panorama letterario è riconosciuta universalmente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un capolavoro di Tolstoj". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un capolavoro di Tolstoj nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Guerra E Pace

La definizione "Un capolavoro di Tolstoj" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un capolavoro di Tolstoj" conferma che la soluzione 'Guerra E Pace' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Guerra E Pace

G Genova U Udine E Empoli R Roma R Roma A Ancona E Empoli P Padova A Ancona C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un capolavoro di Tolstoj" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guerra E Pace' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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